Рафинья не раз думал об уходе из «Барселоны»: «Сначала был не лучший старт, а в прошлом сезоне я много читал, что фанаты требуют продать меня. Хотелось туда, где нет давления»

Рафинья Диас признался, что думал об уходе из «Барселоны».

«Таких моментов было несколько, не один. Первые шесть месяцев в этом клубе, период с лета до чемпионата мира – это был не лучший старт, так что мне приходила в голову мысль об уходе.

Тогда было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя ругать, скажем так, и из-за этого давления я думал об уходе.

Конечно, после ЧМ ситуация кардинально изменилась, я за следующие шесть месяцев добился отличных показателей.

Что касается прошлого сезона, то после травм, после удаления [в 1-м матче сезона], а также в конце чемпионата, когда я много читал о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют моего ухода, мне снова приходили в голову мысли о трансфере, о переходе туда, где нет давления.

Но футбол не радует, если нет давления. Небольшое давление должно быть. Я всегда мечтал играть за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не сбудутся, они идут с ним бок о бок.

Так что, слава богу, я не позволил этим мыслям поглотить меня. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям», – сказал вингер «Барселоны».

Теперь Рафинью все обожают. А ведь «Барса» хотела Нико Уильямса