Теперь Рафинью все обожают. А ведь «Барса» хотела Нико Уильямса

Чуть не уехал в Саудовскую Аравию.

Рафинья – герой «Барселоны». Он разорвал хет-триком «Баварию», хотя все так ждали зарубы .

«Этот матч я навсегда запомню, – радовался вингер. – Что-то невероятное, я сделал хет-трик в своей 100-й игре за «Барсу». Я мечтал о таких ночах. Приехал творить историю и стараюсь ради этого каждый день».

Рафинья – в топ-форме. Доказываем

Бразилец просто неудержим на старте сезона:

● Это второй хет-трик Рафиньи в карьере. Первый – два месяца назад с «Вальядолидом», то есть в этом сезоне.

● Теперь у него 9 голов и 8 ассистов за 13 матчей во всех турнирах. Самый результативный игрок топ-лиг наравне с Робертом Левандовским – у них топовый дуэт, но и по одиночке сверкают.

● Бразилец стал первым игроком c 2015-го, забившим два гола в первом тайме ЛЧ против «Баварии». В мае 2015-го это сделал Неймар, тоже за «Барсу».

● Еще деталь: Рафинья забил «Баварии» на 1-й минуте. У «Барсы» не было таких ранних голов в ЛЧ с 2005-го, тогда страдал «Панатинаикос».

Рафинья сверкал еще при Хави: играл на левом фланге, выдал классный плей-офф Лиги чемпионов на фоне саги с тренером. Хави верил в Рафинью, когда его критиковали и отправляли в «Аль-Хилаль». Казалось, что с интеграцией Ламина Ямаля в бразильце нет особой нужды, но он адаптировался и играл там, где скажет тренер.

Ханси Флик тоже в восторге от Рафиньи. Это взаимно: «Не люблю сравнивать то, что происходит сейчас, и то, что было раньше. Но тренер любит прессинг, а это хорошо для меня и остальных нападающих. Чем ближе мы к воротам, тем лучше. Нам удобнее прессинговать, чем отбегать назад».

В итоге – вот такие перфомансы.

Рафинью задела история с Нико Уильямсом. Но он повзрослел

Бразилец вырос не только в игровом плане. Он повзрослел ментально, это отмечают Флик и многие партнеры.

«Я изменился ментально, – говорит вингер. – Очень важна уверенность, которую дают тренер и игроки. После трех лет в клубе я всегда готов учиться, и менталитет, с которым я начал этот сезон, немного изменился. Я знал, что мне придется адаптироваться к другим позициям, чтобы получать минуты. Отдаю все силы».

На Рафинью серьезно повлияла летняя сага «Барсы» с Нико Уильямсом. Фанаты его ждали, а Рафинью отправляли в Саудовскую Аравию. Он не хотел уходить, а потом наткнулся в соцсетях на майку с фамилией вингера «Атлетика». На ней – 11-й номер, под которым играет Рафа.

«История с футболкой с моим номером была немного забавной. Но это плохая шутка, – вспоминал игрок. – Думаю, люди должны уважать тех, кто находится в клубе. Мы отдаем все силы в течение сезона, видеть такое не очень приятно. Я считаю, это было неуважительно, но люди делают то, что хотят, и ставят те номера, которые хотят.

Но это не было особой причиной изменения моей игры. Я понял, что должен уметь адаптироваться к другим позициям. Если раньше работал на 100%, теперь работаю на 200%».

Еще один момент – капитанство. В начале сезона в раздевалке «Барселоны» провели голосование: неожиданно для всех в пятерку попал и Рафинья. Больше него набрали Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг. Чуть меньше голосов у Педри, который замкнул список из пяти капитанов.

«Я был немного удивлен. Думал, что кто-то проголосует за меня, но в итоге меня выбрало большинство», – говорил игрок. Рональд Араухо и Френки де Йонг пропустили старт сезона из-за травм, а когда сломался Тер Стеген, Рафинья выводил команду с капитанской повязкой.

Теперь Рафинья – лидер. А фанаты его просто обожают.

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Фото: Irina R. Hipolito, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press