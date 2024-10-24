Теперь Рафинью все обожают. А ведь «Барса» хотела Нико Уильямса
Чуть не уехал в Саудовскую Аравию.
Рафинья – герой «Барселоны». Он разорвал хет-триком «Баварию», хотя все так ждали зарубы.
«Этот матч я навсегда запомню, – радовался вингер. – Что-то невероятное, я сделал хет-трик в своей 100-й игре за «Барсу». Я мечтал о таких ночах. Приехал творить историю и стараюсь ради этого каждый день».
Рафинья – в топ-форме. Доказываем
Бразилец просто неудержим на старте сезона:
● Это второй хет-трик Рафиньи в карьере. Первый – два месяца назад с «Вальядолидом», то есть в этом сезоне.
● Теперь у него 9 голов и 8 ассистов за 13 матчей во всех турнирах. Самый результативный игрок топ-лиг наравне с Робертом Левандовским – у них топовый дуэт, но и по одиночке сверкают.
● Бразилец стал первым игроком c 2015-го, забившим два гола в первом тайме ЛЧ против «Баварии». В мае 2015-го это сделал Неймар, тоже за «Барсу».
● Еще деталь: Рафинья забил «Баварии» на 1-й минуте. У «Барсы» не было таких ранних голов в ЛЧ с 2005-го, тогда страдал «Панатинаикос».
Рафинья сверкал еще при Хави: играл на левом фланге, выдал классный плей-офф Лиги чемпионов на фоне саги с тренером. Хави верил в Рафинью, когда его критиковали и отправляли в «Аль-Хилаль». Казалось, что с интеграцией Ламина Ямаля в бразильце нет особой нужды, но он адаптировался и играл там, где скажет тренер.
Ханси Флик тоже в восторге от Рафиньи. Это взаимно: «Не люблю сравнивать то, что происходит сейчас, и то, что было раньше. Но тренер любит прессинг, а это хорошо для меня и остальных нападающих. Чем ближе мы к воротам, тем лучше. Нам удобнее прессинговать, чем отбегать назад».
В итоге – вот такие перфомансы.
Рафинью задела история с Нико Уильямсом. Но он повзрослел
Бразилец вырос не только в игровом плане. Он повзрослел ментально, это отмечают Флик и многие партнеры.
«Я изменился ментально, – говорит вингер. – Очень важна уверенность, которую дают тренер и игроки. После трех лет в клубе я всегда готов учиться, и менталитет, с которым я начал этот сезон, немного изменился. Я знал, что мне придется адаптироваться к другим позициям, чтобы получать минуты. Отдаю все силы».
На Рафинью серьезно повлияла летняя сага «Барсы» с Нико Уильямсом. Фанаты его ждали, а Рафинью отправляли в Саудовскую Аравию. Он не хотел уходить, а потом наткнулся в соцсетях на майку с фамилией вингера «Атлетика». На ней – 11-й номер, под которым играет Рафа.
«История с футболкой с моим номером была немного забавной. Но это плохая шутка, – вспоминал игрок. – Думаю, люди должны уважать тех, кто находится в клубе. Мы отдаем все силы в течение сезона, видеть такое не очень приятно. Я считаю, это было неуважительно, но люди делают то, что хотят, и ставят те номера, которые хотят.
Но это не было особой причиной изменения моей игры. Я понял, что должен уметь адаптироваться к другим позициям. Если раньше работал на 100%, теперь работаю на 200%».
Еще один момент – капитанство. В начале сезона в раздевалке «Барселоны» провели голосование: неожиданно для всех в пятерку попал и Рафинья. Больше него набрали Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Френки де Йонг. Чуть меньше голосов у Педри, который замкнул список из пяти капитанов.
«Я был немного удивлен. Думал, что кто-то проголосует за меня, но в итоге меня выбрало большинство», – говорил игрок. Рональд Араухо и Френки де Йонг пропустили старт сезона из-за травм, а когда сломался Тер Стеген, Рафинья выводил команду с капитанской повязкой.
Теперь Рафинья – лидер. А фанаты его просто обожают.
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Фото: Irina R. Hipolito, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все остальное - самоотдача, желание, голы и голевые в решающие моменты были и до
Так что Рафа вообще не удивляет, я этого два года ждал
Рафинья при Хави тоже был бойцом, грыз на поле, не сдавался, участвовал в оборонительных действиях и всё такое. Но от игры которую ставит тренер тоже многое зависит.
При Хави Рафинья был немного прямолинейным игроком, из арсенала у которго был проброс и навес в штрафную. Да, Рафинья при Хави именно этим и занимался, много навешивал, сам не участвовал в завершающих стадиях атаки, не открывался и не убегал за спины соперников, за исключением редких случаев. И иногда бил из далека. Сейчас Флик в позиционных атаках заигрывает его ближе к штрафной. А в контратаках вторым нападающим, если конечно сам Рафинья не выступает в роли ассистента.
Да, во многом именно благодаря Флику мы видим Рафинью таким, каким он сейчас является.
Успехов и удчи ему в этом.