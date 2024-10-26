Мареска о Рисе Джеймсе как капитане «Челси»: «Ожидал больше в плане лидерства. У нас нет настоящего лидера»
Энцо Мареска раскритиковал лидерские способности Риса Джеймса.
«Рис прогрессирует, но от него я ожидал большего в плане лидерства. Как по мне, если ты капитан, ты должен давать больше. Больше, чем остальные. А иногда получается «хорошо, я капитан, я могу дать меньше». Нет, так не работает.
Рис – один из капитанов, и я ожидал от него, и его одноклубники ожидали от него, чтобы он всегда будет давать больше с точки зрения лидерства в целом.
Джеймс – сдержанный парень, но не только он. Думаю, у нас нет настоящего лидера. У нас нет таких ребят. Может, Адарабиойо – один из таких ребят», – сказал тренер «Челси».
Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
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