Поттер о «Челси»: «Мы были как в стиральной машине – без времени на подготовку. В состав вложили 300 млн фунтов, и давление возросло. Если бы купили Кейна или Райса, это было бы справедливо»

Грэм Поттер высказался о периоде работы в «Челси».

Тренер возглавил лондонский клуб, сменив Томаса Тухеля в сентябре 2022 года, и был уволен в апреле.

«Это было почти как идеальный шторм. За шесть недель до чемпионата мира было сыграно 14 матчей. Было похоже, будто мы в стиральной машине, так мы говорили в штабе, потому что игры продолжали идти, а у нас не было времени на подготовку.

Мы потеряли Риса [Джеймса ] и Уэсли [Фофана] из-за травм. Кажется, у нас было больше всего игроков на чемпионате мира, и довольно быстро после этого мы потеряли Рахима [Стерлинга] и Кристиана Пулишича.

Затем владельцы решили вложить в состав много денег – 300 млн фунтов в январское трансферное окно. А если вы тратите 300 млн на игроков, которые приезжают не из Премьер-лиги, а из стран, у которых перерыв в середине сезона, в реальности нельзя представить, что они сразу же включатся в работу и все будет хорошо.

Но, очевидно, если вы тратите 300 млн, давление на команду и на тренера возрастает. И люди говорят: «Ну давайте, вы потратили столько денег».

Я думаю, если бы я потратил их на Харри Кейна и Деклана Райса, тогда это было бы справедливо, но в то время решение было таковым. Мы старались поддерживать его как могли, но большое количество игроков после января стало проблемой, а затем они не могли никуда уйти», – сказал Поттер.