Капитан «Челси» Джеймс тренируется в общей группе. Он сыграл 10 матчей в АПЛ в прошлом сезоне, пропустив больше 4 месяцев из-за травм

Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе «Челси».

24-летний защитник на протяжении двух последних сезонов пропустил много матчей из-за травм.

В сезоне-2023/24 он провел 16 игр в АПЛ , забил 1 гол и отметился результативной передачей.

В прошлом году на счету Джеймса 10 матчей в чемпионате Англии и 2 голевых паса.

Перед началом прошлого сезона он был назначен капитаном «Челси ».

Главный тренер «синих» Энцо Мареска признал, что возвращение Джеймса затянулось, и добавил, что сроки его возвращения не определены.