Капитан «Челси» Джеймс тренируется в общей группе. Он сыграл 10 матчей в АПЛ в прошлом сезоне, пропустив больше 4 месяцев из-за травм
Рис Джеймс приступил к тренировкам в общей группе «Челси».
24-летний защитник на протяжении двух последних сезонов пропустил много матчей из-за травм.
В сезоне-2023/24 он провел 16 игр в АПЛ, забил 1 гол и отметился результативной передачей.
В прошлом году на счету Джеймса 10 матчей в чемпионате Англии и 2 голевых паса.
Перед началом прошлого сезона он был назначен капитаном «Челси».
Главный тренер «синих» Энцо Мареска признал, что возвращение Джеймса затянулось, и добавил, что сроки его возвращения не определены.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
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