Мареска о Джеймсе перед «Ливерпулем»: «Он вернулся и доступен. Пока он не может играть дважды в неделю. Возможное решение – не спешить и использовать его раз в неделю»

Энцо Мареска сообщил, что Рис Джеймс будет доступен на матч с «Ливерпулем».

24-летний защитник вернулся к тренировкам с «Челси» на этой неделе. На протяжении двух последних сезонов англичанин пропустил много матчей из-за травм. В сезоне-2023/24 он провел 16 игр в АПЛ , забил 1 гол и отметился результативной передачей.

«Челси» сыграет с мерсисайдцами в гостях в 8-м туре АПЛ в воскресенье.

«Он доступен. Наконец-то он вернулся. Он работал с нами во время международного перерыва, и это хорошие новости, особенно для него, потому что травма – это нехорошее чувство. Всегда тяжело, когда получаешь травмы. Поэтому всегда нужно искать решение.

Возможное решение с Рисом – то же самое, что мы используем с Ромео [Лавия ] и Уэсом [Фофана], задействуя их только один раз в неделю на один матч, потому что, вероятно, в данный момент по разным причинам Рис не может играть дважды в неделю.

Думаю, сейчас это может стать решением, в будущем я не знаю. Но если мы хотим построить что-то в плане физической подготовки и его физического состояния, вероятно, сейчас стоит двигаться медленно, а затем, надеюсь, мы сможем использовать его больше в течение недели», – сказал главный тренер «Челси ».