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  • Глава РФС Дюков: «Члены исполкома, кроме Федуна, принимают активное участие в работе. Его полномочия истекают в 2025-м, он может сам написать заявление о выходе»
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Глава РФС Дюков: «Члены исполкома, кроме Федуна, принимают активное участие в работе. Его полномочия истекают в 2025-м, он может сам написать заявление о выходе»

Глава РФС высказался о Леониде Федуне и его участии в исполкоме.

В августе 2022 года Федун продал акции «Спартака» компании «Лукойл» и покинул клуб. С тех пор бизнесмен почти не участвовал в жизни исполкома РФС, куда был включен по квоте президента организации.

«Члены исполкома, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в работе исполкома и комитетов. Сегодня была практически полная явка – все, кроме Леонида Арнольдовича, приняли участие в работе. Полномочия Леонида Федуна истекают в феврале 2025 года. До этого времени он может сам написать заявление о выходе из состава исполкома.

Если говорить о его дальнейшей работе, то мне будет важно мнение как «Спартака», так и других клубов. Я приму решение исходя из его позиции и пожеланий, которые будут сделаны «Спартаком» и лигой», – сказал Александр Дюков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЛеонид Федун
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
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