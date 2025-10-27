Дмитрий Черышев: «В «Зените» есть посредственные футболисты. В игре что-то надломилось, команда должна претендовать только на первую строчку»
Дмитрий Черышев заявил, что в составе «Зенита» есть слабые игроки.
«Зенит» всегда борется только за чемпионство. Но в его составе сейчас есть посредственные футболисты. Это говорит о том, что селекционный отдел невнимательно анализировал их игру до приобретения.
«Зенит» находится не на своем месте. Он должен претендовать только на первую строчку. В последнее время в его игре что-то надломилось», – сказал экс-тренер «Шинника» и других клубов Черышев.
После 13 туров петербуржцы занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости