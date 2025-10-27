Дмитрий Черышев: «В «Зените» есть посредственные футболисты. В игре что-то надломилось, команда должна претендовать только на первую строчку»

Дмитрий Черышев заявил, что в составе «Зенита» есть слабые игроки.

«Зенит » всегда борется только за чемпионство. Но в его составе сейчас есть посредственные футболисты. Это говорит о том, что селекционный отдел невнимательно анализировал их игру до приобретения.

«Зенит» находится не на своем месте. Он должен претендовать только на первую строчку. В последнее время в его игре что-то надломилось», – сказал экс-тренер «Шинника» и других клубов Черышев .

После 13 туров петербуржцы занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 26 очков.