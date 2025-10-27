«Бавария» рассматривает Аслани в качестве подмены Кейну. За форвардом «Хоффенхайма» следят «Барса» и другие топ-клубы (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» рассматривает подписание Фисника Аслани летом.
Клуб добавил форварда «Хоффенхайма» в свой шорт-лист в качестве подмены для Харри Кейна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Спортивные директора мюнхенцев Макс Эберл и Кристоф Фройнд впечатлены развитием и профилем нападающего. Они уже получили информацию о его отступных перед летним трансферным окном.
Ожидается, что 23-летний игрок покинет «Хоффенхайм» после этого сезона. При этом «Барселона» и несколько других топ-клубов также внимательно следят за ситуацией.
В текущем сезоне Аслани провел 8 матчей в Бундеслиге, забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости