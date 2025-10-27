«Бавария» рассматривает Аслани в качестве подмены Кейну. За форвардом «Хоффенхайма» следят «Барса» и другие топ-клубы (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» рассматривает подписание Фисника Аслани летом.

Клуб добавил форварда «Хоффенхайма» в свой шорт-лист в качестве подмены для Харри Кейна , сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Спортивные директора мюнхенцев Макс Эберл и Кристоф Фройнд впечатлены развитием и профилем нападающего. Они уже получили информацию о его отступных перед летним трансферным окном.

Ожидается, что 23-летний игрок покинет «Хоффенхайм » после этого сезона. При этом «Барселона » и несколько других топ-клубов также внимательно следят за ситуацией.

В текущем сезоне Аслани провел 8 матчей в Бундеслиге, забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .