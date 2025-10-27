Матч «Ахмата» и «Сочи» завершился стычкой: Самородов высказал претензии Стоичу, подошедшему к лежавшему на газоне Мелкадзе, Гандри схватил соперника за футболку
В игре «Ахмата» и «Сочи» произошла стычка игроков.
Грозненцы проиграли в домашнем матче Мир РПЛ со счетом 2:4.
Перед финальным свистком нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе оказался на газоне: он держался за спину. К нему подошел защитник «Сочи» Неманя Стоич.
Когда Стоич отошел от Мелкадзе, Максим Самородов начал высказывать игроку «Сочи» претензии. Стоич не стал слушать и начал уходить от Самородова – в этот момент Надер Гандри схватил его за футболку.
После этого последовала стычка с участием игроков и тренеров обеих команд, которую пытался разнять судья Кирилл Левников.
Изображения: скриншоты трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
