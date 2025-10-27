Черчесов о 2:4 с «Сочи»: «Не знаю, был ли фол на Шелии, когда «Ахмату» третий забивали. Он говорит, что был. Но не в этом дело: нужно смотреть, почему так пассивно начали матч»

Станислав Черчесов прокомментировал решения судьи в матче «Ахмат» – «Сочи» (2:4).

На 66‑й минуте нападающий сочинцев Владимир Ильин столкнулся с вратарем грозницев Гиорги Шелией, после чего хавбек гостей Михаил Игнатов отправил мяч в пустые ворота. Главный арбитр Кирилл Левников не увидел нарушения правил в этом эпизоде и засчитал гол. Также Левников отменил два гола «Ахмата» после консультации с ВАР.

– В первом тайме мы не вошли в игру, отсюда и получили пару мячей. Во втором тайме, естественно, команда хотела отыграться, забили гол, но, к сожалению… Я не знаю, был ли там фол на Гиорги Шелии , когда нам третий забивали. Уж больно быстро мы третий получили.

Наверное, сегодня так должно быть, главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше. Качество игры могло быть получше, потому что немного торопились, особенно с длинными передачами. Реакция игроков была хорошей, я их поблагодарил за второй тайм и нацелил, чтобы они сделали правильные выводы. Такие игры тоже бывают, их нужно пережить и двигаться дальше.

– Поняли, почему были отменены два гола?

– Я арбитру скажу. Мы не можем оказать давление на соперника, все время стоим и стоим. Только мы начинаем… Ну, не засчитывайте, сразу игра идет дальше. А мы по пять минут смотрим.

Я, честно, не знаю, было там нарушение на Шелии или нет. Он говорит, что было. Посмотрим, что там было или нет. Но не в этом дело. Мне нужно смотреть, почему так пассивно начали матч. А что судья видел или не видел… У них есть свои руководители, пускай там сами решают, правы или нет, – сказал тренер «Ахмата».

Матч «Ахмата» и «Сочи» завершился стычкой: Самородов высказал претензии Стоичу, подошедшему к лежавшему на газоне Мелкадзе, Гандри схватил соперника за футболку