Широков о Мичкове: «Сыграл сезон за «Чисто Питер», люди посмотрели его статистику, уехал. Теперь выступает за «Филадельфию»
Роман Широков назвал Матвея Мичкова одаренным хоккеистом.
– Вы же Матвея Мичкова готовили к НХЛ?
– Да. Пока он в «Сочи» играл, не уезжал в НХЛ. А с нами сыграл сезон за «Чисто Питер», люди посмотрели его статистику – и сразу уехал. И вот мы видим, как он теперь выступает за «Филадельфию».
– В матче с «Сиэтлом» головой в борт вписался.
– Ну, и пас‑то отдал. А ранее забил два гола.
– Вы видите в нем потенциал, как у Овечкина или Тарасенко?
– Я‑то ладно. Главное – специалисты видят, поэтому он туда уехал. Хороший парень, одаренный. Я думаю, что все от него зависит, – сказал бывший полузащитник сборной России Роман Широков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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