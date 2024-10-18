Широков о Мичкове: «Сыграл сезон за «Чисто Питер», люди посмотрели его статистику, уехал. Теперь выступает за «Филадельфию»

Роман Широков назвал Матвея Мичкова одаренным хоккеистом.

– Вы же Матвея Мичкова готовили к НХЛ?

– Да. Пока он в «Сочи » играл, не уезжал в НХЛ. А с нами сыграл сезон за «Чисто Питер», люди посмотрели его статистику – и сразу уехал. И вот мы видим, как он теперь выступает за «Филадельфию».

– В матче с «Сиэтлом» головой в борт вписался.

– Ну, и пас‑то отдал. А ранее забил два гола.

– Вы видите в нем потенциал, как у Овечкина или Тарасенко?

– Я‑то ладно. Главное – специалисты видят, поэтому он туда уехал. Хороший парень, одаренный. Я думаю, что все от него зависит, – сказал бывший полузащитник сборной России Роман Широков.