«Реал» может подписать Лапорта летом. Зимой усиления защиты не планируется

«Реал» сохраняет интерес к Эмерику Лапорту.

По информации As, мадридцы все еще рассматривают возможность подписания защитника ближайшим летом. Команда нуждается в усилении защиты, но зимой решено не подписывать новичков в эту линию – если только не появится какой-нибудь крайне привлекательный вариант.

Отмечается, что Лапорт все больше хочет покинуть Саудовскую Аравию. В «Аль-Насре » он получает около 25 млн евро в год, и «Реал » намерен договориться об уменьшении суммы.

Статистику бывшего защитника «Манчестер Сити» можно изучить здесь .