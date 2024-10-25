«Реал» может подписать Лапорта летом. Зимой усиления защиты не планируется
«Реал» сохраняет интерес к Эмерику Лапорту.
По информации As, мадридцы все еще рассматривают возможность подписания защитника ближайшим летом. Команда нуждается в усилении защиты, но зимой решено не подписывать новичков в эту линию – если только не появится какой-нибудь крайне привлекательный вариант.
Отмечается, что Лапорт все больше хочет покинуть Саудовскую Аравию. В «Аль-Насре» он получает около 25 млн евро в год, и «Реал» намерен договориться об уменьшении суммы.
Статистику бывшего защитника «Манчестер Сити» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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