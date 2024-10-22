Рюдигера привлекает идея перейти в лигу Саудовской Аравии. Уходить из «Реала» в 2025-м защитник не планирует (Relevo)

Антонио Рюдигер хочет перейти в саудовскую лигу в будущем.

По информации Relevo, защитника «Реала» привлекает идея завершить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии – в будущем он планирует попробовать себя в ближневосточном чемпионате.

Отмечается, что в «Реале» знают об интересе саудовских клубов к многим игрокам. Однако покидать мадридский клуб следующим летом Рюдигер не планирует – его уход возможет по истечении контракта в 2026 году, когда защитнику исполнится 33 года.