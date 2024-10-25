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Трент Александер-Арнолд: «Хочу стать легендой футбола, величайшим правым защитником в истории, первым с «Золотым мячом». Хочу дотянуться до звезд – мой потолок там»

Трент Александер-Арнолд рассказал, каким хочет остаться в памяти болельщиков.

«Хочу стать легендой футбола, тем, кто его изменил. Я люблю говорить: «Не играй в футбол – меняй футбол».

Я хочу быть величайшим правым защитником в истории футбола. Я хочу дотянуться до звезд – мой потолок там.

Я бы скорее выбрал завоевание «Золотого мяча», чем победу на ЧМ. Потому что я верю, что способен на это. Хочу быть первым крайним защитником с таким призом.

Только на следующее утро после завершения карьеры можно будет посмотреть в зеркало и сказать: «Я отдал все силы». Не имеет значения, сколько у тебя трофеев, медалей, важно лишь то, что ты даешь футболу, и то, реализовал ли ты свой потенциал», – сказал защитник «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
logoТрент Александер-Арнолд
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