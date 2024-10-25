Трент Александер-Арнолд: «Хочу стать легендой футбола, величайшим правым защитником в истории, первым с «Золотым мячом». Хочу дотянуться до звезд – мой потолок там»
Трент Александер-Арнолд рассказал, каким хочет остаться в памяти болельщиков.
«Хочу стать легендой футбола, тем, кто его изменил. Я люблю говорить: «Не играй в футбол – меняй футбол».
Я хочу быть величайшим правым защитником в истории футбола. Я хочу дотянуться до звезд – мой потолок там.
Я бы скорее выбрал завоевание «Золотого мяча», чем победу на ЧМ. Потому что я верю, что способен на это. Хочу быть первым крайним защитником с таким призом.
Только на следующее утро после завершения карьеры можно будет посмотреть в зеркало и сказать: «Я отдал все силы». Не имеет значения, сколько у тебя трофеев, медалей, важно лишь то, что ты даешь футболу, и то, реализовал ли ты свой потенциал», – сказал защитник «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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