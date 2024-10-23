Хаманн о Тренте в «Реале»: «Скаузерский «галактико», болельщики приходят смотреть, как он играет на правом фланге. Передачи, техника и мастерство – наслаждение для глаз. Нельзя винить его, если он захочет уйти»
Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает следующим летом.
«Я не думаю, что Трент Александер-Арнолд уйдет в январе, но если «Реал» сделает предложение, ему будет трудно отказать. Все больше и больше англичан играют за границей. Нельзя винить Александер-Арнолда, если он действительно захочет уйти. Джуд Беллингем может заманивать его в клуб, а тот факт, что они подписали Килиана Мбаппе на правах свободного агента, показывает, что они могут провернуть аналогичную сделку с Александер-Арнолдом следующим летом.
Трент Александер-Арнольд – это скаузерский «галактико». Я не видел англичанина, который бы так бил штрафные удары со времен Дэвида Бекхэма. Его передачи, техника и мастерство – это наслаждение для глаз. Большинство болельщиков скажут, что они приходили на стадион, чтобы увидеть нападающих, таких как Майкл Оуэн или Фернандо Торрес, а теперь болельщики приходят смотреть, как Александер-Арнолд играет на правом фланге», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в интервью Flashscore.
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