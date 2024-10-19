Хески считает, что «Ливерпуль» продлит Салаха, Трента и ван Дейка: «Подписание новых контрактов – вопрос времени»

Эмиль Хески высказался о шансах «Ливерпуля» продлить контракт с Мо Салахом.

Действующее соглашение египетского форварда рассчитано до июня 2025 года. Следующим летом также истекает срок контракта у Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнолда .

«Ливерпуль» идет на первом месте в АПЛ, набрав 18 очков за 7 матчей.

«Трент подпишет новый контракт. Быть местным парнем и выигрывать трофеи для клуба, за который ты выступал с детства – очень сильная вещь для футболиста.

Он знает, что в «Ливерпуле » сможет реализовать все свои амбиции. Надеюсь, что он продолжит свою ливерпульскую сказку и подпишет новый контракт.

Что касается Салаха , все зависит от того, какой контракт он хочет получить. Каковы бы ни были его требования, думаю, что они могут быть удовлетворены. Если бы «Ливерпуль» хотел, то продал бы его еще в прошлом сезоне, когда были крупные предложения из Саудовской Аравии.

То же самое я чувствую в отношении ван Дейка. Оба игрока, похоже, счастливы в клубе и в том направлении, в котором все движется.

Думаю, что подписание новых контрактов для всех них – лишь вопрос времени», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Эмил Хески .

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