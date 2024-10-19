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Хески считает, что «Ливерпуль» продлит Салаха, Трента и ван Дейка: «Подписание новых контрактов – вопрос времени»

Эмиль Хески высказался о шансах «Ливерпуля» продлить контракт с Мо Салахом.

Действующее соглашение египетского форварда рассчитано до июня 2025 года. Следующим летом также истекает срок контракта у Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнолда.

«Ливерпуль» идет на первом месте в АПЛ, набрав 18 очков за 7 матчей.

«Трент подпишет новый контракт. Быть местным парнем и выигрывать трофеи для клуба, за который ты выступал с детства – очень сильная вещь для футболиста.

Он знает, что в «Ливерпуле» сможет реализовать все свои амбиции. Надеюсь, что он продолжит свою ливерпульскую сказку и подпишет новый контракт.

Что касается Салаха, все зависит от того, какой контракт он хочет получить. Каковы бы ни были его требования, думаю, что они могут быть удовлетворены. Если бы «Ливерпуль» хотел, то продал бы его еще в прошлом сезоне, когда были крупные предложения из Саудовской Аравии.

То же самое я чувствую в отношении ван Дейка. Оба игрока, похоже, счастливы в клубе и в том направлении, в котором все движется.

Думаю, что подписание новых контрактов для всех них – лишь вопрос времени», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Эмил Хески.

Похоже, «Реал» договорился с Трентом – заберут бесплатно в 2025-м

Опубликовал: Максим Федер
Источник: FourFourTwo
logoЛиверпуль
logoЭмил Хески
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoВирджил ван Дейк
logoМохамед Салах
logoТрент Александер-Арнолд
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