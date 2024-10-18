«Ливерпуль» может продать Трента «Реалу» зимой. «Красные» знают, что защитник не продлит контракт (Marca)

Трент Александер-Арнолд может оказаться в «Реале» уже зимой.

Как сообщает Marca, в мадридском клубе в курсе, что «Ливерпуль » знает: защитник продлевать контракт не будет. «Красные» могут быть готовы обсуждать трансфер футболиста сборной Англии в январе, но за крупную сумму.

Захочет ли «Реал » вести переговоры вместо того, чтобы ждать до лета, будет зависеть от того, как команда будет выступать в ближайшие недели и какие варианты замены Даниэля Карвахаля будут у главного тренера Карло Анчелотти.

В этом сезоне Александер-Арнолд провел 7 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .