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«Ливерпуль» может продать Трента «Реалу» зимой. «Красные» знают, что защитник не продлит контракт (Marca)

Трент Александер-Арнолд может оказаться в «Реале» уже зимой.

Как сообщает Marca, в мадридском клубе в курсе, что «Ливерпуль» знает: защитник продлевать контракт не будет. «Красные» могут быть готовы обсуждать трансфер футболиста сборной Англии в январе, но за крупную сумму.

Захочет ли «Реал» вести переговоры вместо того, чтобы ждать до лета, будет зависеть от того, как команда будет выступать в ближайшие недели и какие варианты замены Даниэля Карвахаля будут у главного тренера Карло Анчелотти.

В этом сезоне Александер-Арнолд провел 7 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoТрент Александер-Арнолд
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