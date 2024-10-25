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Глава РФС Дюков: «Прилагаем максимальные усилия, чтобы получить допуск к официальным международным турнирам»

Александр Дюков высказался на тему участия в международных соревнованиях.

ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок.

– Умар Кремлев на совете при президенте по спорту сказал, что тяжело в одного заниматься международной деятельностью. Вас не удивили его слова, будто РФС оказался в стороне и якобы международными делами в стране занимается только одна федерация?

– Умар Назарович говорил о том, чтобы наша сборная и спортсмены выступали под нашим флагом и гимном. Наша федерации и наша сборная как раз играет под своим флагом и гимном. Что касается игр в официальных международных турнирах, то тут есть понятные сложности. Надо отдать должное боксерам, которые добились серьезных успехов.

Но если говорить объективно, в командных и игровых видах спорта этого добиться гораздо сложнее, мы это видим не только на примере футбола. Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия, чтобы получить допуск к официальных международным соревнованиям, – сказал президент РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoАлександр Дюков
logoМатч ТВ
logoУмар Кремлев
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