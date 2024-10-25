Ульрайх и тренер «Барсы» Зорг громко поругались в перерыве матча ЛЧ. В сентябре вратарь «Баварии» назвал «бомжом» и «дрочилой» сотрудников «Байера» и получил дисквалификацию
У голкипера «Баварии» возник конфликт с тренером «Барселоны».
Команды встречались в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов 23 октября. Каталонцы выиграли со счетом 4:1.
Сотрудница DAZN Лаура Вонторра сообщила, что запасной вратарь мюнхенцев Свен Ульрайх в перерыве поругался с ассистентом главного тренера «блауграны» Маркусом Зоргом. Отмечается, что они громко спорили по пути в раздевалку.
В начале октября 36-летний футболист «Баварии» был дисквалифицирован на один матч чемпионата Германии за то, что назвал одного из сотрудников «Байера» «бомжом», а спортивного директора леверкузенцев Симона Рольфеса – «дрочилой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости