Ульрайх и тренер «Барсы» Зорг громко поругались в перерыве матча ЛЧ. В сентябре вратарь «Баварии» назвал «бомжом» и «дрочилой» сотрудников «Байера» и получил дисквалификацию

У голкипера «Баварии» возник конфликт с тренером «Барселоны».

Команды встречались в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов 23 октября. Каталонцы выиграли со счетом 4:1.

Сотрудница DAZN Лаура Вонторра сообщила, что запасной вратарь мюнхенцев Свен Ульрайх в перерыве поругался с ассистентом главного тренера «блауграны» Маркусом Зоргом. Отмечается, что они громко спорили по пути в раздевалку.

В начале октября 36-летний футболист «Баварии» был дисквалифицирован на один матч чемпионата Германии за то, что назвал одного из сотрудников «Байера» «бомжом», а спортивного директора леверкузенцев Симона Рольфеса – «дрочилой».