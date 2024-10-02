«Сядь, дрочила». DFB проверяет слова Ульрайха в адрес Рольфеса в матче «Баварии» и «Байера»
Вратаря «Баварии» могут наказать за оскорбления в адрес члена делегации «Байера».
Матч между этими командами в 5-м туре Бундеслиги завершился ничьей со счетом 1:1.
В соцсетях появилось видео с гневными высказываниями резервного вратаря мюнхенцев Свена Ульрайха. Сначала он жаловался на то, что соперники затягивают время, а затем обратился к кому-то из леверкузенского клуба: «Стой там, бомж».
Через несколько секунд Ульрайх крикнул спортивному директору «Байера» Симону Рольфесу: «Эй, сядь, Рольфес, дрочила».
Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза начал проверку этого эпизода. Представитель DFB подтвердил эту информацию.
Рольфес прокомментировал данную ситуацию: «Я этого не слышал и не заметил. Каждый несет ответственность за свои слова».
Отмечается, что Ульрайх извинился за свои высказывания.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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