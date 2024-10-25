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  • Агуэро о Левандовском: «Может играть до 42-43 лет. Прежней ловкости не будет, но он достаточно активен, чтобы много забивать. Нападающие заботятся о себе, это я иногда съедаю гамбургер»
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Агуэро о Левандовском: «Может играть до 42-43 лет. Прежней ловкости не будет, но он достаточно активен, чтобы много забивать. Нападающие заботятся о себе, это я иногда съедаю гамбургер»

Серхио Агуэро считает, что Роберт Левандовски может играть до 42-43 лет.

– На ваш взгляд, как человека, забивавшего голы, как долго еще сможет забивать Левандовски?

– Я бросил играть по другим причинам (из-за проблем с сердцем – Спортс’‘), но все зависит от того, как человек себя чувствует и восстанавливается, а талант Левандовского на месте.

Он мог бы играть до 42-43 лет. У него не будет прежней ловкости, но он достаточно активен, чтобы забивать так много голов. Он выглядит хорошо. Он продолжит забивать и дальше, тем более в «Барсе», где всегда есть шансы.

Нападающий должен находиться в штрафной и проявлять себя. Сейчас у него нет проблем с этим. Большинство из них заботятся о себе, за исключением меня – это я иногда съедаю гамбургер, – сказал бывший форвард «Атлетико» и «Барселоны».

За последний месяц Левандовски провел 7 матчей в составе «блауграны» и отметился 11 голами. Подробно со статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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