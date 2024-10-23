Левандовски, Гризманн, Винисиус, Ойарсабаль и Беренгер номинированы на приз игроку октября в Ла Лиге
Роберт Левандовски вошел в число претендентов на приз игроку месяца в Ла Лиге.
Нападающий «Барселоны» в двух октябрьских матчах отметился пятью голами. Каталонцы выиграли обе встречи с разгромным счетом.
Также на награду претендуют Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») и Алекс Беренгер («Атлетик»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
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