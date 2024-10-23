Левандовски, Гризманн, Винисиус, Ойарсабаль и Беренгер номинированы на приз игроку октября в Ла Лиге

Роберт Левандовски вошел в число претендентов на приз игроку месяца в Ла Лиге.

Нападающий «Барселоны» в двух октябрьских матчах отметился пятью голами. Каталонцы выиграли обе встречи с разгромным счетом. Также на награду претендуют Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Антуан Гризманн («Атлетико »), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») и Алекс Беренгер («Атлетик»).