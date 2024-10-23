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Левандовски забил «Баварии». У 36-летнего поляка 11 голов в 7 последних играх за «Барселону»

Роберт Левандовски забил за «Барселону» в 4-й игре подряд.

36-летний нападающий вывел свою команду вперед в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов. Он воспользовался передачей Фермина Лопеса на 36-й минуте.

За последний месяц (начиная с 22 сентября) поляк провел 7 игр в составе «блауграны» и отметился 11 голами. Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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