«Краснодар» предложил 6 млн евро «Крузейро» за Марсело. 24-летнему защитнику дают контракт на 3 года (RTI Esporte)
«Краснодар» предложил 6 млн евро за бразильского защитника Жоао Марсело.
По информации RTI Esporte, 24-летнему игроку «Крузейро» дают трехлетний контракт с российским клубом.
Летом «Краснодар» уже пытался приобрести Марсело, но тогда стороны не смогли договориться о размере компенсации.
Действующее соглашение бразильца рассчитано до конца 2028-го. В этом календарном году защитник провел 45 матчей за клуб, сделал 3 ассиста и получил 8 желтых карточек.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RTI Esporte
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