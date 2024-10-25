«Краснодар» предложил 6 млн евро «Крузейро» за Марсело. 24-летнему защитнику дают контракт на 3 года (RTI Esporte)

«Краснодар» предложил 6 млн евро за бразильского защитника Жоао Марсело.

По информации RTI Esporte, 24-летнему игроку «Крузейро » дают трехлетний контракт с российским клубом.

Летом «Краснодар » уже пытался приобрести Марсело , но тогда стороны не смогли договориться о размере компенсации.

Действующее соглашение бразильца рассчитано до конца 2028-го. В этом календарном году защитник провел 45 матчей за клуб, сделал 3 ассиста и получил 8 желтых карточек.