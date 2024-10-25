Воспитанник «Краснодара» о США: «Не нравится, что здесь оружие в открытом доступе – это большой минус. В университете все безопасно, есть полиция»

Павел Дашин из университетской команды в США оценил безопасность в стране.

23-летний воспитанник школы «Краснодара » играет в Америке с 2020 года. С 2023-го он представляет университет Южного Иллинойса.

– Что с безопасностью в США?

– Это как раз то, что касается минусов. В университете все безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живем в хорошем месте, где ничего не случается.

Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус, – сказал футболист университета Южного Иллинойса Павел Дашин.

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