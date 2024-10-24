Мурад Мусаев: «Если «Краснодар» проигрывает второму составу «Пари НН», трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал. Сами виноваты»

Мурад Мусаев недоволен самоотдачей «Краснодара» в матче с «Пари НН» (1:2).

«Игра могла качнуться в любую сторону. Но если мы не превосходим соперника в мотивации и самоотдаче, то судьба матча зависит от удачи. А она не должна зависеть от удачи, она должна зависеть только от нас.

Сопернику нечего было терять. На них ничего не давило. Мы же провели не лучший матч. Так что сами виноваты.

У нас постоянно идет ротация. Кубок – это возможность для ребят проявить себя. Пожалуйста, выходите. Говорите, что хотите играть в основе. Но если мы проигрываем второму составу «Пари НН », тогда трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал.

Если мы проигрываем сопернику в желании победить, то такие матчи будут постоянно. Если у нас горят глаза и мы рубимся за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то результат будет. Это две разные команды», – заявил главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» вылетел на Путь регионов. Команда Мусаева проиграла 3 из 6 матчей в Кубке России