Ретроматч. Сборная СССР и России обыграла ветеранов «Факела» – 6:2
Ретроматч
Воронеж, Россия
Ветераны «Факела» – сборная СССР и России – 2:6 (2:3)
Голы: 1:0 – Гриднев (6), 1:1 – Кирьяков (13),1:2 – Каряка (23), 2:2 – Сафронов (25), 2:3 – Самедов (30), 2:4 – Баженов (35), 2:5 – Жирков (45), 2:6 – Баженов (55).
Ветераны «Факела»: Мхитарян, Кудряшов, Черкес, Бескровный, Макаров, Сафронов, Ямлиханов, Карпенко, Колесников, Сошенко, Шмаров, Пывин, Аблаев, Гриднев, Мануковский, Дутов, Пятибратов, Смирнов.
Главный тренер: Валерий Нененко.
Сборная СССР и России: Маркаров, Дасаев, Филимонов, Хлестов, Яхимович, Новгородов, Корнаухов, Кузнецов, Кирьяков, Колыванов, Самедов, Головской, Каряка, Ромащенко, Скоков, Точилин, Лосев, Баженов, Семшов, Шавло, Жирков, Прудников.
Главный тренер: Олег Романцев.
Стадион «Факел» посетили 5 727 зрителей.
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