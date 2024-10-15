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Ретроматч. Сборная СССР и России обыграла ветеранов «Факела» – 6:2

В Воронеже прошел ретроматч ветеранов «Факела» и сборной СССР и России.

Ретроматч

Воронеж, Россия

Ветераны «Факела» – сборная СССР и России – 2:6 (2:3)

Голы: 1:0 – Гриднев (6), 1:1 – Кирьяков (13),1:2 – Каряка (23), 2:2 – Сафронов (25), 2:3Самедов (30), 2:4 – Баженов (35), 2:5 – Жирков (45), 2:6 – Баженов (55).

Ветераны «Факела»: Мхитарян, Кудряшов, Черкес, Бескровный, Макаров, Сафронов, Ямлиханов, Карпенко, Колесников, Сошенко, Шмаров, Пывин, Аблаев, Гриднев, Мануковский, Дутов, Пятибратов, Смирнов.

Главный тренер: Валерий Нененко.

Сборная СССР и России: Маркаров, Дасаев, Филимонов, Хлестов, Яхимович, Новгородов, Корнаухов, Кузнецов, Кирьяков, Колыванов, Самедов, Головской, Каряка, Ромащенко, Скоков, Точилин, Лосев, Баженов, Семшов, Шавло, Жирков, Прудников. 

Главный тренер: Олег Романцев.

Стадион «Факел» посетили 5 727 зрителей.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Факела»
logoНикита Баженов
logoАлександр Прудников
logoЮрий Жирков
logoАндрей Каряка
logoАлександр Точилин
logoИгорь Семшов
logoАлександр Самедов
logoСергей Шавло
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
logoСборная России по футболу
logoИгорь Колыванов
logoОлег Романцев
logoАлександр Филимонов
logoОлег Корнаухов
logoФакел
logoСергей Кирьяков
Валерий Шмаров
logoДмитрий Кузнецов
logoКонстантин Головской
logoДмитрий Пятибратов
logoсборная СССР
logoДмитрий Хлестов
logoЭрик Яхимович
ретро
стадион Факел
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1526 сентября, 08:13Фото
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