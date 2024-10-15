Ретроматч. Сборная СССР и России обыграла ветеранов «Факела» – 6:2

В Воронеже прошел ретроматч ветеранов «Факела» и сборной СССР и России.

Ретроматч Воронеж, Россия Ветераны «Факела » – сборная СССР и России – 2:6 (2:3) Голы: 1:0 – Гриднев (6), 1:1 – Кирьяков (13),1:2 – Каряка (23), 2:2 – Сафронов (25), 2:3 – Самедов (30), 2:4 – Баженов (35), 2:5 – Жирков (45), 2:6 – Баженов (55). Ветераны «Факела»: Мхитарян, Кудряшов, Черкес, Бескровный, Макаров, Сафронов, Ямлиханов, Карпенко, Колесников, Сошенко, Шмаров , Пывин, Аблаев, Гриднев, Мануковский, Дутов, Пятибратов , Смирнов. Главный тренер: Валерий Нененко. Сборная СССР и России: Маркаров, Дасаев , Филимонов , Хлестов , Яхимович , Новгородов, Корнаухов , Кузнецов, Кирьяков, Колыванов, Самедов, Головской, Каряка, Ромащенко, Скоков, Точилин, Лосев, Баженов, Семшов, Шавло, Жирков, Прудников. Главный тренер: Олег Романцев. Стадион «Факел» посетили 5 727 зрителей.