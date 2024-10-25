Воспитанник «Краснодара» о США: «Всегда с гордостью говорю, что я из России. У американцев есть стереотип, что все русские – суровые. Мне нравится такой имидж»

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин высказался о стереотипах о россиянах в США.

– Когда меня спрашивают, я всегда с гордостью говорю, что я из России и русский. Обычно следует стереотипная реакция: «О, холод, медведи, водка».

Плюс у американцев существует стереотип, якобы все русские – суровые. Мне даже немножко нравится такой имидж.

– Вообще никаких проблем в связи с твоим гражданством не было?

– Вообще. Спокойно выдают студенческие визы. Без вопросов пропускают на границе. Здесь к этому относятся с холодной головой.

Я – студент: в США получаю образование и играю в футбол. Нет никаких предрассудков, – сказал игрок команды университета Южного Иллинойса.