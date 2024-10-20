Смородская о поражении «Локомотива» от «Химок»: «Тихий ужас! Как такое можно допускать? Команда, претендующая на топ-3, не должна так играть!»
Ольга Смородская удивлена поражением «Локомотива» от «Химок» (0:2).
«Я в ужасе. Это просто тихий ужас! Как можно допускать такие вещи? Это даже не 1:0. Что это такое? Команда, которая претендует на топ-3, не должна так играть! Странная история», – сказала бывший президент «Локомотива».
Команда Михаила Галактионова после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ с 27 очками. Впереди «Зенит» (29) и «Краснодар» (30).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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