  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смородская о Станковиче: «С ним никакого толку не будет – будут только театральные жесты. Мне откровенно жаль «Спартак». Это кошмар!»
6

Смородская о Станковиче: «С ним никакого толку не будет – будут только театральные жесты. Мне откровенно жаль «Спартак». Это кошмар!»

Ольга Смородская высказалась о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

В 12-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.

«Я ничего хорошего от работы этого тренера не ожидала. Он какой‑то очень театральный. У меня вызывало сомнения, что он что‑то умеет: поставить игру, показать команду в новом статусе. И прошедшая игра с «Краснодаром» это подтвердила: Станкович просто совершенно не знал, что делать с командой, как играть против этого соперника. Что такое «Краснодар» или «Зенит», он совершенно ничего этого не знает. И не умеет.

Я, конечно, понимаю, что дефицит тренеров, что все сложно. Но просто в большой клуб приходят люди, которые ничего не умеют. И сборы‑то он проводил! А толку‑то? Ноль!

С ним никакого толку у «Спартака» не будет. Будут только эти театральные жесты, как он закрывает глаза, вскакивает со скамейки. И потом, все видно на поле, видно, как построена игра: у кого мяч, там все в куче. Так играют дети в детской спортивной школе. В современном футболе каждый остается на своем месте, чтобы было кому отдать мяч. Ты должен справиться со своей задачей и отдать мяч партнеру, который стоит и ждет его.

Это кошмар! Мне «Спартак» сейчас, откровенно говоря, жаль», – сказала экс-президент «Локомотива».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoОльга Смородская
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Горе-эксперты назначили Станковича мессией, раз – и поражение от «Краснодара». А Мусаева как только не хлестали, когда были ничьи!» Непомнящий о тренерах
6сегодня, 18:59
Нигматуллин о «Спартаке»: «Тихонов – интересная кандидатура, но есть нюанс – большая неустойка Станковичу. Надеюсь, мода на тренеров из-за границы, все знающих и умеющих лучше, наконец сойдет»
50сегодня, 16:42
Юран о Станковиче после 0:3 с «Краснодаром»: «Не понимаю, почему топ-клубы делают ставку на иностранцев. У нас вообще-то есть кадры. Ну не имеет права «Спартак» так играть дома!»
86сегодня, 14:16
Титов про 0:3 «Спартака» с «Краснодаром»: «Думал, матч с «Локо» был худшим, но можно еще хуже, оказывается. В таких принципиальных матчах строится команда»
24сегодня, 11:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» опережает «Реал» на 3 очка перед класико. «Атлетико» отстает от лидера на 7 баллов
36 минут назад
Гави сыграл впервые с прошлого ноября. Хавбек «Барселоны» получил капитанскую повязку, выйдя на замену в матче с «Севильей»
613 минут назад
«Барселона» разгромила трех соперников подряд, общий счет – 13:1. Дальше – «Бавария» и «Реал»
1518 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 5 мячей «Севилье», «Атлетико» победил «Леганес», «Вильярреал» поделил очки с «Хетафе»
15530 минут назад
«Барселона» разгромила «Севилью» – 5:1! Левандовски и Торре сделали по дублю, Педри забил, Гави сыграл впервые почти за год
32431 минуту назад
«Наполи» опережает «Интер» на 2 очка после 8 туров Серии А, «Ювентус» – на 3, «Милан» – на 5
849 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Рому», «Наполи» обыграл «Эмполи», «Фиорентина» забила 6 голов «Лечче»
12349 минут назад
Гол Лаутаро принес «Интеру» победу над «Ромой» – 1:0
2750 минут назад
Александр Мостовой: «Краснодар» обязан стать чемпионом! Как только Кордоба вернулся, все встало на свои места. В прошлом сезоне вообще «Динамо» должно было выиграть»
25сегодня, 20:20
У Левандовского больше голов за 10 туров Ла Лиги, чем у 12 из 20 клубов
13сегодня, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Я бы предложил тен Хагу на Марс или Луну лететь, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. У него крыша немного поехавшая. Эрик убивает «МЮ». Канчельскис о тренере
312 минут назад
Егор Титов: «Недавно все критиковали Мусаева и подбрасывали Станковича. Искусство тренера – в умении ровно пройти всю дистанцию. У Мурада пока получается»
15 минут назад
Дьяков о Станковиче: «Не думаю, что его могут уволить. Иностранец, который пришел недавно, плюс встает вопрос неустойки. Но из года в год у «Спартака» проблемы»
31 минуту назад
Иранец Сохрабян дисквалифицирован на 6 месяцев за татуировку. Защитник «Нассаджи» также оштрафован на 142 тысячи долларов
237 минут назад
Гринвуд набрал 1+1 в матче с «Монпелье». Вингер «Марселя» – 2-й бомбардир Лиги 1 с 6 голами
438 минут назад
Безруков после 0:4 от «Динамо»: «Был легкий огородик, поле не очень хорошего качества, но не критично. «Рубин» выглядел не хуже – достаточно болезненный проигрыш»
340 минут назад
Симеоне о 3:1: «Леганес» в 1-м тайме оборонялся, как мы в матче с «Реалом». Замены дали «Атлетико» энергию, необходимую в атаке»
249 минут назад
Каррагер о 2:1 с «Челси»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, но выиграл – черта великих команд прошлого. Это первая большая победа для Слота»
350 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Монпелье» в гостях, «Гавр» Кузяева разгромлен «Лионом»
1453 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Динамо» не навязывает реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам – как будто не достает опыта, стабильности. Но всех рассудит конец сезона»
1сегодня, 20:17