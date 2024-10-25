  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фомин о Москве: «Это не вся Россия, но мне здесь нравится, комфортно. На периферии есть также прекрасные люди и тот же футбол»
5

Фомин о Москве: «Это не вся Россия, но мне здесь нравится, комфортно. На периферии есть также прекрасные люди и тот же футбол»

Даниил Фомин поделился впечатлениями о Москве и других городах.

– Вы были в Италии. Как часто путешествуете?

– Когда отпуск, всегда стараюсь путешествовать. У меня мечта – съездить в Америку. Спрашивал у Игоря Лещука, как сделать визу, другие моменты уточнял.

– Лещук критикует Америку, но все равно возвращается туда.

– Когда критикуешь – не значит, что это плохо. Что-то его цепляет, раз он пять раз подряд туда летал.

– Почему именно в Америку хотите?

– Хочется посмотреть, как там все устроено. Еще в Японию хотелось бы полететь.

– Как вам Италия?

– Я впервые там был туристом, по Риму гулял, не погружался в детали.

– Чем Москва может быть лучше Рима?

– Надо прожить в Риме долгое время, чтобы понять. Я там пешком ходил, смотрел на достопримечательности. Но мне в Москве нравится – комфортно.

– Вы были во многих столицах. Как вам кажется, Москва – лучший город на земле?

– Я был в Уфе и Нижнем – это тоже хорошие города. Москва – это не вся Россия, на периферии есть также прекрасные люди и тот же футбол, – сказал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Фомин пока не хочет уезжать в Европу: «Верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо». Здравые люди вернут Россию в европейский футбол»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
logoДинамо Москва
logoИгорь Лещук
logoДаниил Фомин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фомин пока не хочет уезжать в Европу: «Верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо». Здравые люди вернут Россию в европейский футбол»
18сегодня, 09:05
Слезы дебютанта «Рубина»: привез пенальти, заменили еще в первом тайме. «Динамо» безжалостно
3821 октября, 05:40
Тюкавин и Лунев тренируются по индивидуальному плану после возвращения из сборной России
313 октября, 16:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Фомин: «Зенит» – гегемон российского футбола, выиграл РПЛ шесть раз подряд. Всегда побеждать невозможно, когда-нибудь чемпионом станет другая команда»
6 минут назад
Анчелотти о класико: «Сложно назвать фаворита, но ничто не мешает мне спать по ночам. У них очень смелая команда, нужно подготовиться. Уважаем «Барсу» Флика так же, как и при Хави»
9 минут назад
Гути о класико: «Реал» победит, но с трудом – «Барса» очень хорошо играет. Будет много голов»
1520 минут назад
Нигматуллин о матчах с Брунеем и Сирией: «Англия и Германия пока не хотят играть с нами – боятся. Выбираем по остаточному принципу, это совершенно не наш уровень»
627 минут назад
Депутат Милонов о Мостовом: «Готовы позвать на стажировку в Госдуму. Человек найдет себя в новой роли, может. Много депутатов занимаются спортом»
3739 минут назад
Экс‑гендиректора «Тамбова» Коновалову осудили на 2 года условно за хищение 708 тысяч рублей субсидии от области. Это ее второй условный срок по делам клуба
740 минут назад
«Аэрофутбол» – игра детства. Сыграем?
46 минут назадСпецпроект
Погба может перейти в «Аль-Наср» Роналду. «Марсель» и «Лос-Анджелес» – в числе претендентов на хавбека (TEAMtalk)
659 минут назад
Мостовой о Дугласе в сборной России: «Зачем ему это? Бруней громить? И без него найдутся желающие»
12сегодня, 10:43
Игрок «Лилля» и Косово Жегрова достал флаг Албании после победы над «Атлетико». Партнеры вместе с ним показывали орла с албанского герба в раздевалке
7сегодня, 10:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Титов, Аленичев, Самедов, Павлюченко, Колодин, Семшов сыграют в матче памяти Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо»
221 минуту назад
Сильянов о «Золотом мяче»: «Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, может сам гол сделать. Отдал бы кому-то из них»
33 минуты назад
Генсек РФС о матчах России в Краснодаре и Волгограде: «Рассматривали южные регионы, теплая погода влияет на посещаемость. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА»
148 минут назад
Агент Виллиана Жозе: «Неправда, что он хочет вернуться в Испанию. У него контракт со «Спартаком», и он счастлив в России»
349 минут назад
Для Рахимова матч «Рубина» с «Оренбургом» станет решающим. В случае отставки его место может занять Федотов (Иван Карпов)
18сегодня, 10:18
Президент «Милана» за игру с «Болоньей» без зрителей или на нейтральном поле. Завтрашний матч могут перенести из-за наводнения
3сегодня, 10:12
«Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен Гюлер. 19-летний хавбек провел 292 минуты за «Реал» в этом сезоне (Caught Offside)
13сегодня, 09:39
Даниил Денисов: «У «Спартака» есть ресурс дойти до финала Кубка и сократить отрыв в РПЛ. У нас будет стабильность в игре и результатах, надеюсь»
15сегодня, 09:00
Калабрия покинет «Милан» зимой или летом. Капитан готов продлить контракт с зарплатой 2 млн евро в год, но клуб не выражает желания (Calciomercato)
5сегодня, 08:55
«Милан» и Рейндерс обсуждают продление контракта. Текущий рассчитан до 2028-го
4сегодня, 08:15