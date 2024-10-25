Фомин о Москве: «Это не вся Россия, но мне здесь нравится, комфортно. На периферии есть также прекрасные люди и тот же футбол»

Даниил Фомин поделился впечатлениями о Москве и других городах.

– Вы были в Италии. Как часто путешествуете?

– Когда отпуск, всегда стараюсь путешествовать. У меня мечта – съездить в Америку. Спрашивал у Игоря Лещука , как сделать визу, другие моменты уточнял.

– Лещук критикует Америку, но все равно возвращается туда.

– Когда критикуешь – не значит, что это плохо. Что-то его цепляет, раз он пять раз подряд туда летал.

– Почему именно в Америку хотите?

– Хочется посмотреть, как там все устроено. Еще в Японию хотелось бы полететь.

– Как вам Италия?

– Я впервые там был туристом, по Риму гулял, не погружался в детали.

– Чем Москва может быть лучше Рима?

– Надо прожить в Риме долгое время, чтобы понять. Я там пешком ходил, смотрел на достопримечательности. Но мне в Москве нравится – комфортно.

– Вы были во многих столицах. Как вам кажется, Москва – лучший город на земле?

– Я был в Уфе и Нижнем – это тоже хорошие города. Москва – это не вся Россия, на периферии есть также прекрасные люди и тот же футбол, – сказал полузащитник «Динамо » Даниил Фомин .

Фомин пока не хочет уезжать в Европу: «Верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо». Здравые люди вернут Россию в европейский футбол»