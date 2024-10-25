Фомин пока не хочет уезжать в Европу: «Верю, что сыграю в ЛЧ за «Динамо». Здравые люди вернут Россию в европейский футбол»

Даниил Фомин оценил шансы сыграть за «Динамо» в Лиге чемпионов.

С весны 2022-го российские команды отстранены от международных турниров. В сентябре хавбек продлил контракт с бело-голубыми до 2029 года.

– Вам 27 лет. Вы все еще хотите играть в Европе?

– На данный момент – нет. Я продлил контракт с «Динамо » и хочу выиграть трофей, болельщики этого заслуживают. Про Европу не думаю.

– Как думаете, сыграете в еврокубках за российский клуб?

– Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе «Динамо». Допускаю, конечно, что это и не произойдет, но больше верю, что сыграю.

Футбол – это спорт, надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол, – сказал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин .