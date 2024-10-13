Тюкавин и Лунев тренируются по индивидуальному плану после возвращения из сборной России

Константин Тюкавин и Андрей Лунев занимаются индивидуально после сборной.

Футболисты «Динамо» досрочно покинули сбор национальной команды по медицинским причинам, голкипер Лунев – из‑за перегрузочного состояния, нападающий Тюкавин – из-за ОРВИ.

«На данном этапе Тюкавин и Лунев тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с «Рубином» будет решаться ближе к матчу.

Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе», – сообщили в пресс‑службе «Динамо».

«Рубин» примет «Динамо » в Нижнем Новгороде 20 октября. Игра не сможет пройти на «Ак Барс Арене» из‑за подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.