Политик из Мадагаскара хотел бы сходить на матч «Спартак» – «Зенит».

20 октября в рамках ознакомительного визита представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении Всемирных игр дружбы.

– Я знаю «Спартак » и киевское «Динамо ». «Спартак» ведь еще существует?

– Конечно! Знают ли тогда на Мадагаскаре о «Зените»?

– Да! Они же выиграли Кубок УЕФА! Смотрел ту игру по телевизору. Хотел бы посетить матч «Спартака» и «Зенита ».

– Какую команду вы считаете более великой: «Спартак» или «Зенит»?

– «Спартак»! Ха-ха.

– А если сравнивать с киевским «Динамо»?

– Тогда они здорово конкурировали, – заявил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

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