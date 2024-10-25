«Спартак» ведь еще существует? Хотел бы посетить их матч с «Зенитом». Политик из Мадагаскара о российском футболе
20 октября в рамках ознакомительного визита представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении Всемирных игр дружбы.
– Я знаю «Спартак» и киевское «Динамо». «Спартак» ведь еще существует?
– Конечно! Знают ли тогда на Мадагаскаре о «Зените»?
– Да! Они же выиграли Кубок УЕФА! Смотрел ту игру по телевизору. Хотел бы посетить матч «Спартака» и «Зенита».
– Какую команду вы считаете более великой: «Спартак» или «Зенит»?
– «Спартак»! Ха-ха.
– А если сравнивать с киевским «Динамо»?
– Тогда они здорово конкурировали, – заявил директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.
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