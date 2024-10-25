На Мадагаскаре ждут Ротенберга и Овечкина для развития хоккея: «Работа по популяризации важна. Можем попробовать создать команду»

На Мадагаскаре высказались относительно развития хоккея совместно с Россией.

– Тренер сборной России Роман Ротенберг говорил о том, чтобы развивать хоккей в Индии. Готовы ли вы получить какую-то помощь от ФХР, чтобы развивать хоккей на Мадагаскаре?

– Да, безусловно, знаю об этом виде спорта, но мы в нем совсем новички.

К сожалению, хоккей на льду у нас не развивается. Но почему нет? У нас нет никаких запретов, поэтому можем попробовать.

– То есть вы ждете российских спортсменов, чтобы они обучали хоккеистов на Мадагаскаре?

– Да, я считаю, что эта работа по популяризации хоккея важна.

Например, с Индией мы развиваем крикет. Можем попробовать и создать хоккейную команду.

– Ждете Ротенберга с Овечкиным на Мадагаскаре?

– Да! Почему нет? – сказал директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.