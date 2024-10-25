Терри поздравил Абрамовича с днем рождения: «Спасибо за все. Лучший владелец клуба в мировом футболе»

Джон Терри поздравил Романа Абрамовича с днем рождения.

Вчера бывшему владельцу «Челси » исполнилось 58 лет.

«С днем рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за все», – написал экс-капитан «Челси» в соцсетях.

Жозе Моуринью , который ранее тренировал «синих», присоединился к поздравлениям в комментариях под публикацией Терри .

«С днем рождения, босс», – написал главный тренер «Фенербахче ».