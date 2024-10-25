Терри поздравил Абрамовича с днем рождения: «Спасибо за все. Лучший владелец клуба в мировом футболе»
Джон Терри поздравил Романа Абрамовича с днем рождения.
Вчера бывшему владельцу «Челси» исполнилось 58 лет.
«С днем рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за все», – написал экс-капитан «Челси» в соцсетях.
Жозе Моуринью, который ранее тренировал «синих», присоединился к поздравлениям в комментариях под публикацией Терри.
«С днем рождения, босс», – написал главный тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Джона Терри
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