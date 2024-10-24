Итоги групп Кубка России: «Спартак» опять первый, «Краснодар» спустился в Путь регионов

Начало плей-офф – в ноябре.

Групповой этап Фонбет Кубка России в Пути РПЛ завершен. В последнем матче играли «Крылья Советов» и московское «Динамо» и забили девять голов на двоих (3:6), Эль-Мехди Маухуб оформил хет-трик, но это уже ничего не решало.

Пары в Пути РПЛ сформированы, расклады в Пути регионов тоже понятны.

Групповой этап Кубка: «Спартак» на первом месте – традиция, невыход «Краснодара» – сенсация, «Факел» снова провалился

Напоминаем: команды с первых двух мест продолжают борьбу в Пути РПЛ, с третьих – вылетают в Путь регионов, с четвертых – покидают турнир.

Главные итоги:

● С тех пор как существует новый формат в виде деления команд РПЛ на четыре группы по четыре команды, «Спартак» в своей неизменно побеждает . У него 13 побед в 18 матчах группового этапа, а еще – 40 забитых голов. Но в прошлых двух турнирах команда не добиралась до финала, как будет сейчас?

● Кроме «Спартака» регулярно в Пути РПЛ продолжают выступления московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов» – только пять клубов выходили из групп в каждом из трех розыгрышей.

● «Краснодар» стал третьим в своей группе – неожиданность, учитывая мощный ход команды Мурада Мусаева в чемпионате. С «Ахматом» они набрали одинаковое количество очков, но помешали личные встречи (1:0, 0:3).

В прошлом сезоне «Краснодар» тоже становился третьим в группе, где, как и сейчас, сразу за ним финишировал «Пари НН». И тоже было равенство очков – уже с московским «Динамо», но опять подвели личные встречи (3:4, 1:1). «Краснодар» тогда сразу же вылетел и в Пути регионов от «Химок».

Помимо «Краснодара» дважды третьим в прошлых розыгрышах финишировал только «Ахмат» – а теперь грозненцы обогнали в группе.

● «Крылья Советов», «Оренбург» и «Пари НН» по два раза заканчивали четвертыми. Есть только одна команда, которая вылетала из турнира после группового этапа все три раза – это «Факел» . У воронежцев всего две победы в основное время в 18 матчах – зато одна из них в гостях над ЦСКА (2:0).

● Сейчас больше всех голов у «Локомотива» и «Динамо» – по 17 . В прошлом розыгрыше результативнее отыграл «Спартак» (16). А в позапрошлом – две команды забили по 12 голов, причем это были вышедший в плей-офф «Ростов» и закончивший четвертым «Оренбург», который вылетел с восемью очками.

Лучшая защита у ЦСКА – всего два пропущенных гола . Год назад меньше всех пропускал «Локо» (четыре), а в 2022-м – «Спартак» (три).

В Кубке осталось 20 команд. Как они распределяются?

В турнире все так же есть разделение на Путь РПЛ и Путь регионов.

В Пути РПЛ состоятся двухматчевые четвертьфиналы, причем пройдут они этой же осенью. Вот кто в них сыграет:

Первые матчи состоятся 5-7 ноября, вторые – 26-28 ноября. Точные даты станут известны позже. Полуфиналы Пути РПЛ пройдут уже весной (первый матч в марте, второй – в апреле).

В Пути регионов уже сейчас свой плей-офф перед встречей с клубами из РПЛ. 29-30 октября состоятся четыре матча: «Тюмень» – «Амкар», «Балтика» – «Урал», «Шинник» – «Чайка», «Сочи» – «Спартак» Кострома.

Четыре победителя этих пар попадут на четыре команды, занявшие третьи места в группах – то есть на «Краснодар» и трех новичков сезона – «Динамо» из Махачкалы, «Химки» и «Акрон». При этом команды РПЛ сыграют в гостях. Четыре матча пройдут в рамках первого этапа 1/4 Пути регионов 26-28 ноября.

А их победители уже весной сыграют с проигравшими четвертьфиналистами Пути РПЛ . Таким образом, на весну в Кубке останутся 12 команд – восемь в Пути регионов и четыре в Пути РПЛ.

Вот это промах! Выше пустых ворот всего с пары метров – пройти в Кубке не помешал

Фото: spartak.com ; vk.com/fckrasnodar ; pfc-cska.com