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  • Дюгарри о слухах про Зидана и Саудовскую Аравию: «Он туда не поедет. Зинедин ждет сборную Франции, но уже много лет дверь для него закрыта»
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Дюгарри о слухах про Зидана и Саудовскую Аравию: «Он туда не поедет. Зинедин ждет сборную Франции, но уже много лет дверь для него закрыта»

Кристоф Дюгарри считает, что Зинедин Зидан не поедет в Саудовскую Аравию.

«Он уже предложил свои услуги сборной Франции, сказал, что хочет ее тренировать и ждет, это больше не секрет. Кто я такой, чтобы рассуждать, хочет Зидан поехать в Саудовскую Аравию или куда-то еще? Он предложил свои услуги сборной Франции, но уже много лет дверь для него закрыта, ему говорят: «Это невозможно».

Он отказывался от того, что ему не подходило. Он имеет право на это? Потому что он икона, у него нет права отказываться? Он делает то, что хочет и когда хочет.

Он не поедет [в Саудовскую Аравию], никогда не поедет. Если бы он хотел, то давно бы уже туда отправился. Я не понимаю, когда говорят, что он разочаровал болельщиков. Он предложил себя сборной Франции, ему сказали «нет». После этого он делает что хочет. Для народа это ничего не значит. Зизу свободный человек, он не обязан всем угождать. Разве он недостаточно радовал людей?» – заявил бывший полузащитник сборной Франции в программе Rothen s’enflamme на RMC.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
logoЗинедин Зидан
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Кристоф Дюгарри
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