«Атлетик» получил штраф в 30 тысяч евро и условный запрет на продажу билетов на следующий матч еврокубков за поведение фанатов в игре с «Ромой»
УЕФА наказал «Атлетик» за поведение фанатов во время матча Лиги Европы.
Клуб из Бильбао оштрафован на 30 000 евро за беспорядки болельщиков на гостевом секторе во время выездного матча с «Ромой» (1:1).
Как сообщает Marca, фанаты «Атлетика» жгли файеры и бросали их и другие предметы на поле. Помимо штрафа, клуб получил условный запрет на продажу билетов на следующий еврокубковый матч. Если в течение двух лет произойдет повторное нарушение, санкция будет введена в действие и увеличена.
1 октября «Атлетик» сообщил о мерах, которые будут приняты. В случае, если виновные являются членами клуба или благодаря им получили доступ на стадион, приостановка членства почти гарантирована. Если виновные не являются членами клуба, им будет запрещен доступ на стадион «Сан-Мамес» на минимальный срок в пять лет.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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