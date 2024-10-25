Спивак о Соболеве: «У меня есть сомнения, что он будет играть в «Зените»
Александр Спивак высказался в преддверии воскресного матча РПЛ «Зенит» – «Локомотив».
– Главный козырь «Зенита» в предстоящем матче?
– «Зенит» – чемпион уже сколько лет, и состав стабильный, игроки мастеровитые. Он все равно выше классом. О чем тут можно говорить?
– Ничья – результат в пользу кого?
– Я не думаю о ничьей. Думаю, что «Зенит» выиграет.
– Может ли Соболев стать джокером Семака в этом матче?
– Я даже не знаю, станет ли он джокером. У меня вообще есть сомнения, что он будет играть в «Зените».
– «Зенит» проиграл оба матча «Локомотиву» в прошлом сезоне. Можно ли сказать, что у сине-бело-голубых появился неудобный соперник?
– Я не думаю. Если взять общую статистику, то «Зенит» наверняка выиграл больше, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости