Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Я бы раньше взял Тюкавина. Не всегда решения кажутся очевидными, а когда находишься внутри и знаешь нюансы, другого варианта как будто бы и нет»
– Как произошел переход Соболева?
– Глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта, надо было выбирать: либо продлевать, либо брать другого нападающего. Из доступных русских сейчас есть только Соболев.
Как Ваня играл последние 7-9 месяцев…Я бы на месте «Зенита» тоже думал, что его нужно менять. Просто надо было думать раньше и брать Тюкавина.
– И что бы вы делали сейчас? С Тюкавиным, Кассьеррой и Гонду.
– Будь у меня Тюкавин, я бы, может, не рассматривал покупку Лусиано. Или если бы я купил Гонду, я бы мог расстаться с Кассьеррой.
– Правда ли, что внутри «Зенита» были противоречия по Соболеву?
– Меня в это не посвящали.
– Вы ассоциируетесь с человеком, отвечающим за русский рынок.
– Это я тобой (обращается к Севастиану Терлецкому – Спортс’’) так ассоциируюсь. Если бы меня слушали, состав «Зенита» был бы другим.
– То есть Соболева там бы не было?
– Ну, почему? В данной ситуации я другого нападающего не вижу.
Если не Соболев, то кто? Следующими идут Голенков и Комличенко. У меня, честно, закрадывалась мысль по Голенкову: «Молодой, забивал, ничего не испортит».
Но пару раз «Ростов» играл с «Зенитом»…Его не то что не видно, он бежал с мячом и его просто два раза догнали в центре поля. Я подумал: «Нет, не надо».
Кто еще есть? Раков.
– Раков не центральный нападающий.
– В детстве он играл центрального нападающего, это сейчас он играет крайнего. Он просто легкий, из-за этого его ставят там. Скорее всего, он потом центральным будет, он головой хорошо играет.
– Воробьев.
– Воробьева, вроде как, даже предлагали «Зениту» в свое время. Но в тот момент у «Зенита» и Ваня Сергеев хорошо играл, и Кассьерра.
– Если бы вы принимали решение, вы бы тоже Соболева взяли?
– Я не знаю. Нужно быть на этом месте.
– У вас спрашивали совета по Соболеву?
– Нет, конечно. Не всегда решения кажутся очевидными для человека со стороны, а когда ты находишься внутри, ты больше знаешь нюансов, и как будто бы другого варианта и нет.
Меня тоже иногда спрашивают: «Почему в «Зените-2» этот игрок?» Если бы я был со стороны, я бы так же думал: «Нахрена он там?» А когда ты знаешь нюансы – вроде только этот вариант и был, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в шоу «Это футбол, брат!»
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