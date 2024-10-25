Сергей Гуренко: «Если брать по опыту, то фаворит — «Зенит», но «Локомотив» берет своей атакой, скоростью, и у них больше выбор игроков и вариаций»
«Будет интересная игра. «Локомотив» обладает одной из лучших атак в РПЛ, а «Зенит» более сбалансирован с точки зрения обороны и атаки. Победит команда, которая будет в лучшей форме. Если брать по опыту, то фаворит — «Зенит», но «Локомотив» берет своей атакой, скоростью и у них больше выбор игроков и вариаций.
«Локомотив» — молодая команда, а когда коллектив молодой, то он подвержен спадам. В этой игре шансы будут 50 на 50, потому что у железнодорожников есть свои козыри. Добиться положительного результата они могут за счет быстрого перехода из обороны в атаку, пространства, и если надежно сыграют в обороне.
«Зенит» же много зависим от своих лидеров в центре поля. Если с ними справиться, не дать им пространства, сыграть плотно, то «Зенит» будет иметь проблемы», — сказал бывший игрок «Локомотива».
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