Ловчев о «Спартаке»: «Пришел Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже. Команда не прогрессирует»
Евгений Ловчев оценил результаты «Спартака» при Деяне Станковиче.
После 12 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ шестое место.
«Когда приходит новый тренер, мы ждем изменений. Пришел Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже и хуже. У «Спартака» пока нет какого‑то футбола.
Приходят новые игроки, но, например, Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса. Команда не прогрессирует, а мы ждем от тренера прогресса», — сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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