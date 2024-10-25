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Ловчев о «Спартаке»: «Пришел Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже. Команда не прогрессирует» 

Евгений Ловчев оценил результаты «Спартака» при Деяне Станковиче.

После 12 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ шестое место.

«Когда приходит новый тренер, мы ждем изменений. Пришел Станкович — что‑то происходило в команде. А сейчас все хуже и хуже. У «Спартака» пока нет какого‑то футбола. 

Приходят новые игроки, но, например, Абена что‑то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса. Команда не прогрессирует, а мы ждем от тренера прогресса», — сказал бывший игрок «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
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