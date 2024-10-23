Риера о «Спартаке»: «Клуб связывался со мной и был заинтересован летом. Почему выбрали другой вариант, не могу ответить»
Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить «Спартак» в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что тренер был в шорт-листе руководства красно-белых, но в итоге московский клуб остановил свой выбор на Деяне Станковиче. Испанец же теперь возглавляет «Бордо» из Лиги 2.
«Я могу подтвердить, что «Спартак» действительно связывался со мной и был заинтересован летом.
Почему они выбрали другой вариант – не могу ответить, потому что это зависит от них самих», – сказал Риера.
«Спартак» рассматривал Риеру как альтернативу Станковичу. Экс-игрок «Ливерпуля» говорит по-русски (Игорь Рабинер)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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