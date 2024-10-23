Риера о «Спартаке»: «Клуб связывался со мной и был заинтересован летом. Почему выбрали другой вариант, не могу ответить»

Альберт Риера подтвердил, что мог возглавить «Спартак» в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что тренер был в шорт-листе руководства красно-белых, но в итоге московский клуб остановил свой выбор на Деяне Станковиче. Испанец же теперь возглавляет «Бордо » из Лиги 2.

«Я могу подтвердить, что «Спартак» действительно связывался со мной и был заинтересован летом.

Почему они выбрали другой вариант – не могу ответить, потому что это зависит от них самих», – сказал Риера .

«Спартак» рассматривал Риеру как альтернативу Станковичу. Экс-игрок «Ливерпуля» говорит по-русски (Игорь Рабинер)