«Угарте сыграл чисто – никакого пенальти, хотя сперва показалось, что контакт был». Харгривз о падении игрока «Фенербахче» в штрафной «МЮ»

Оуэн Харгривз объяснил, почему «Фенербахче» не дали пенальти в игре с «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » сыграл вничью с «Фенербахче » (1:1) в 3-м туре Лиги Европы .

На 56-й минуте полузащитник манкунианцев Мануэль Угарте в своей штрафной зацепил правую ногу уже отдавшего передачу Брайта Осейи-Сэмюэла , и защитник турецкой команды упал на газон. Главный судья Клеман Тюрпен не стал назначать одиннадцатиметровый. Более того, француз удалил возмущенного таким решением главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

После матча португалец выразил недовольство своим удалением: «Тюрпен сказал, что видел и момент в штрафной, и мою реакцию. Один глаз – туда, другой – сюда . Вот почему он один из лучших рефери в мире».

«В режиме реального времени кажется, что был четкий контакт [с ногой Осейи-Сэмюэла].

Я не хочу сказать, что это блестящий нырок, но если посмотреть на момент с другого ракурса, то можно сказать, что контакта вообще не было.

Угарте играет чисто – так что никакого пенальти», – объяснил бывший полузащитник «Юнайтед» Харгривз в эфире TNT Sports.

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports