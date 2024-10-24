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Сын Пеле о Винисиусе и отце: «Великолепный футболист, они похожи в дриблинге, но в плане голов и статистики их нельзя сравнивать»

Младший сын Пеле высказался о сравнении с отцом Винисиуса Жуниора.

24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу» одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, сделав хет-трик.

После этого директор «сливочных» Эмилио Бутрагеньо заявил: «Винисиус напомнил мне Пеле своей игрой, движением с мячом, способностью забивать важные голы».

«Винисиус – великолепный футболист, он отлично представляет Бразилию в футболе. Но в плане голов и прочих цифр его нельзя сравнивать с Пеле.

Бутрагеньо знает, о чем он говорит. Они похожи в дриблинге, но мой отец делал еще более яркие и затяжные проходы», – сказал Жошуа ду Насименту.

Никогда не сомневайтесь в Винисиусе

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеле
logoЭмилио Бутрагеньо
logoВинисиус Жуниор
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