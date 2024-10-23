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Моуринью о 2-м месте «МЮ» в АПЛ-2017/18: «У нас все еще есть шанс стать чемпионами, если «Сити» накажут. Тогда им придется выплатить мне бонус и дать медаль»

Жозе Моуринью высказался о 2-м месте «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2017/18.

Манкунианцы под руководством португальского специалиста заняли вторую строчку в том розыгрыше АПЛ, уступив «Манчестер Сити». 

«Я думаю, у нас все еще есть шанс стать чемпионами того сезона, если «Манчестер Сити» накажут [по делу о 115 финансовых нарушениях].

И тогда им придется выплатить мне бонус и дать мне медаль», – сказал главный тренер «Фенербахче». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoЖозе Моуринью
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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