Пети о пропуске Мбаппе матчей Франции: «Все сделано неправильно, дерьмово. Килиана бросили в огонь. Дешаму надо было попросить его приехать в Париж, а потом сообщить прессе о нежелании рисковать»

Эммануэль Пети недоволен тем, во что вылился пропуск Килианом Мбаппе игр сборной.

Нападающий «Реала » не был вызван на матчи Лиги наций в октябре из-за заявленных проблем со здоровьем. Во время игры Франции против Израиля он находился в Стокгольме, где посещал ночной клуб. Впоследствии форвард стал фигурантом дела об изнасиловании в отеле.

«Он веселился в Швеции, хотя нам сказали, что он травмирован и нуждается в отдыхе. Полный бардак, и все указывают пальцем на Килиана .

Я просто хочу сказать одну вещь: если бы Федерация футбола Франции следовала протоколу в отношении травмированных футболистов, если бы Дешам и федерация попросили Мбаппе приехать в Париж, чтобы не было проблем с болельщиками и прессой...

«Приезжай в аэропорт, если хочешь. Мы пришлем врачей, на все это уйдет 15 минут, и затем мы скажем прессе, что у тебя дискомфорт в задней части ног, ничего серьезного, но рисковать не хочется, потому что это Лига наций, кому она нужна?»

Вот это было бы вполне справедливо. Конец истории. Никаких проблем. Но то, как это сделали... Это было неправильно.

Это было просто дерьмово, если честно. Дешам, Мбаппе – они умны и опытны. Они знают, что Килиан не в порядке последние 16 месяцев, и то, как все вышло... Надо было правильным образом помочь ему, а не бросать его в огонь», – сказал бывший хавбек сборной Франции.

Мбаппе обвиняют в изнасиловании. Что нового за сутки?