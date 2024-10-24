  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети о пропуске Мбаппе матчей Франции: «Все сделано неправильно, дерьмово. Килиана бросили в огонь. Дешаму надо было попросить его приехать в Париж, а потом сообщить прессе о нежелании рисковать»
3

Пети о пропуске Мбаппе матчей Франции: «Все сделано неправильно, дерьмово. Килиана бросили в огонь. Дешаму надо было попросить его приехать в Париж, а потом сообщить прессе о нежелании рисковать»

Эммануэль Пети недоволен тем, во что вылился пропуск Килианом Мбаппе игр сборной.

Нападающий «Реала» не был вызван на матчи Лиги наций в октябре из-за заявленных проблем со здоровьем. Во время игры Франции против Израиля он находился в Стокгольме, где посещал ночной клуб. Впоследствии форвард стал фигурантом дела об изнасиловании в отеле.

«Он веселился в Швеции, хотя нам сказали, что он травмирован и нуждается в отдыхе. Полный бардак, и все указывают пальцем на Килиана.

Я просто хочу сказать одну вещь: если бы Федерация футбола Франции следовала протоколу в отношении травмированных футболистов, если бы Дешам и федерация попросили Мбаппе приехать в Париж, чтобы не было проблем с болельщиками и прессой...

«Приезжай в аэропорт, если хочешь. Мы пришлем врачей, на все это уйдет 15 минут, и затем мы скажем прессе, что у тебя дискомфорт в задней части ног, ничего серьезного, но рисковать не хочется, потому что это Лига наций, кому она нужна?»

Вот это было бы вполне справедливо. Конец истории. Никаких проблем. Но то, как это сделали... Это было неправильно.

Это было просто дерьмово, если честно. Дешам, Мбаппе – они умны и опытны. Они знают, что Килиан не в порядке последние 16 месяцев, и то, как все вышло... Надо было правильным образом помочь ему, а не бросать его в огонь», – сказал бывший хавбек сборной Франции.

Мбаппе обвиняют в изнасиловании. Что нового за сутки?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoДидье Дешам
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
Федерация футбола Франции
Эммануэль Пети
logoКилиан Мбаппе
брань
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В отеле Стокгольма, где ночевал Мбаппе, прошел обыск и допрос персонала по делу об изнасиловании. Полиция может использовать записи с камер
6222 октября, 09:57
«Реал» не переживает из-за ситуации с Мбаппе. Обвинения в изнасиловании считают фэйком, распространяемым для нанесения ущерба репутации Килиана (RMC Sport)
4815 октября, 12:40
Дешам о Мбаппе и расследовании изнасилования в Стокгольме: «Не знаю, правда это или ложь, вокруг нас очень негативная атмосфера. Он достаточно взрослый, чтобы самому объяснить»
2215 октября, 10:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Моуринью после двойного сэйва Онана засмеялся, закрыл лицо руками, вскинул их над головой и, шатаясь, изобразил вратаря «МЮ»
417 минут назадФото
Месси, де Брюйне, Беллингем, Бруну, Чалханоглу, Кроос и Хамес номинированы на приз лучшему плеймейкеру 2024-го от IFFHS
617 минут назад
Мбаппе, Винисиус, Ямаль, Холанд, Кроос, Виртц, Родри, Кейн и Хамес – в тридцатке претендентов на приз игроку года от IFFHS
926 минут назад
Сунесс про «Ливерпуль» Слота: «Они играют не так рок-н-ролльно, как при Клоппе. Они пытались засушить игру с «Челси», это не в стиле «красных». Фанаты хотят, чтобы команда владела инициативой»
1241 минуту назад
«Я бы задушил защитников, сказал бы: «Еще раз и урою». Ловчев о 6:3 в матче «Динамо» и «Крыльев»
2243 минуты назад
Тен Хаг выпустил защитника Мазрауи на позицию «десятки» в матче ЛЕ с «Фенербахче». Марокканец отдал предголевой пас
852 минуты назад
Мареска про 1+2 у Мудрика в игре с «Панатинаикосом»: «Мы много времени уделяем помощи игрокам. Михаил учится медленнее других, но прибавляет»
1557 минут назад
Помните, в какой форме Буффон тащил за «Парму»? Проверим!
сегодня, 19:00Спецпроект
Лига Европы. «МЮ» играет с «Фенербахче» Моуринью, «Тоттенхэм» принимает АЗ, «Сосьедад» одолел «Маккаби»
134сегодня, 19:00Live
Министр спорта Франции поддерживает технические поражения хозяевам за гомофобные кричалки фанатов: «Общество изменилось, мы больше не потерпим подобного»
40сегодня, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Эн-Несири сравнял счет. Онлайн-трансляция
266 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Рияд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома – в субботу
113 минут назад
Сын Пеле: «Отец всегда говорил об игре Месси. И он любил Роналду»
229 минут назад
Осинькин о 3:6 от «Динамо»: «Крылья» безобразно сыграли в обороне, пропустили все что можно»
1сегодня, 19:09
Лига конференций. «Челси» разгромил «Панатинаикос», «Динамо» Минск в гостях у ХИК, «Астана» встречается с «Нью Сэйнтс»
16сегодня, 19:00Live
«Динамо» Киев не побеждает 15 матчей подряд на групповом этапе еврокубков
4сегодня, 18:59
Мудрик с 3 голевыми пасами лидирует в списке ассистентов ЛК вместе с Денкеем из «Серкль Брюгге»
5сегодня, 18:52
Сын Пеле о Винисиусе и отце: «Великолепный футболист, они похожи в дриблинге, но в плане голов и статистики их нельзя сравнивать»
4сегодня, 18:51
Личка про 6:3 с «Крыльями»: «Хорошо, когда команда много забивает, однако «Динамо» пропустило два гола, которых могло избежать. В следующем раунде – «Локо», будет хороший тест»
7сегодня, 18:43
Игра «Милана» в Болонье перенесена из-за ливней и наводнения. Дисквалификация Тео и Рейндерса распространится на матч с «Наполи»
9сегодня, 18:15