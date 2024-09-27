Глен Джонсон: «Арсенал» – главная угроза «Сити», но в этой гонке три лошади. «Канониры» громко стучат в дверь и не уйдут. Они были близки к победе на «Этихаде», чего никому не удается»

Глен Джонсон назвал фаворитов АПЛ.

– После насыщенного матча на «Этихаде», завершившегося ничьей 2:2, кто, по вашему мнению, представляет наибольшую угрозу для «Манчестер Сити» в борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги – «Арсенал» или «Ливерпуль»?

– Думаю, этот вопрос открыт, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы, наверное, назвал «Арсенал». И не только из-за его игры в воскресенье, а еще и потому, что «канониры» на протяжении последних двух лет громко стучат в эту дверь. Они никуда не уйдут, их стандарты не падают, они были очень, очень близки к победе над «Манчестер Сити» в гостях, чего больше никому не удается.

Я бы однозначно сказал, что «Арсенал» – главная угроза, но я все еще верю, что в этой гонке три лошади.

– Учитывая то, что сроки возвращения Эдегора не определены, сможет ли «Арсенал» продолжить полноценно бороться за титул?

– Да. Конечно, это один из ключевых футболистов, но я считаю, что «Арсенал» участвует в борьбе потому, что он не зависит от одного футболиста. Весь состав выкладывается по полной, – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в интервью Betfred.